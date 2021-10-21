Барнаульцы попросили построить мост над тротуаром, где из автосервиса течет «пенная река»

В паблике « Барнаул 22 » обсудили тротуары города, на которых можно увидеть много чего неприятного, а заодно пожаловались на автосервис.

Житель Барнаула отметил, что ему брезгливо шагать по тротуарам из-за «плевков, пятен мазута и слизи неизвестного происхождения».

«Крайней каплей стало то, что с частой периодичностью автосервис на улице Шумакова все свои нечистоты с пеной на поверхности сливает на пешеходный тротуар, по которому ходит большое количество людей. Эти сливы достигают объемов, которые сравнимы с рекой Пивоварка, и приходится вброд штурмовать эти грязные массы или обходить по проезжей части, тем самым рискуя попасть в ДТП», — написал барнаулец.

По его словам, он обращался в автосервис с просьбой или построить мост над тротуаром, или решить вопрос с канализацией.

В комментариях к записи барнаульца поддержали философскими изречениями: мусор на улице — это, конечно, плохо, но не внушить всем жителям Барнаула, что на улице нужно вести себя как дома.

«Культура у людей наших такая — где жить, там и гадить. Куда нам до Европы», — отметила жительница города.

Подписчики паблика сошлись во мнении, что в автосервисе должна быть канализация, и никакие стоки по парковке или тротуару не разрешены.