Барнаульцы пожаловались на двухмесячную свалку мусора рядом с домом

Барнаульцы пожаловались на управляющую компанию, которая уже два месяца не вывозит гору мусора во дворе дома на ул. Деповской, 4.

Свалка образовалась, судя по фото, из остатков спиленных или упавших деревьев - основу мусора составляют ветки.

Однако сверху к ним добавились коробки и пакеты.

Местные жители утверждают, что УК "Интер" уже два месяца обещает вывезти этот мусор, но свалка продолжает оставаться во дворе.

Собственники квартир жалуются на неприятные запахи и вид из окна, а также перекрытый подъезд к парковке.

Кроме того, опасение у горожан вызывает вероятность, что кто-то может поджечь мусор.

- Хотелось бы придать огласке ситуацию, которая периодически возникает во дворе дома по адресу: ул. Деповская, 4.

"Одним словом: позор в центре города", - возмущаются жильцы.

Ранее барнаульцев пригласили на уборку мусора, а взамен предложили бесплатный StandUp-концерт.