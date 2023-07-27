Барнаульцы пожаловались на двухмесячную свалку мусора рядом с домом

Свалка образовалась, судя по фото, из остатков спиленных или упавших деревьев - основу мусора составляют ветки.
Однако сверху к ним добавились коробки и пакеты.
Местные жители утверждают, что УК "Интер" уже два месяца обещает вывезти этот мусор, но свалка продолжает оставаться во дворе.
Собственники квартир жалуются на неприятные запахи и вид из окна, а также перекрытый подъезд к парковке.
Кроме того, опасение у горожан вызывает вероятность, что кто-то может поджечь мусор.
- Хотелось бы придать огласке ситуацию, которая периодически возникает во дворе дома по адресу: ул. Деповская, 4.
"Одним словом: позор в центре города", - возмущаются жильцы.
Ранее барнаульцев пригласили на уборку мусора, а взамен предложили бесплатный StandUp-концерт.