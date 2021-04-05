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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на «эпичную» свалку возле «Леруа Мерлен»

Житель Барнаула сфотографировал впечатляющую свалку на въезде в город, возле строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Снимки опубликовали 5 апреля в сообществе Barnaul 22.

"Леруа Мерлен" на Правобережном тракте.
"Леруа Мерлен" на Правобережном тракте.
Barnaul 22

По словам автора фотографий, они были сделаны накануне, 4 апреля.

«Такой эпичной свалки на въезде в город я еще никогда не видел. Забота о природе во всей красе. А с учетом того, что этот пластик и упаковка разлетается от сильного весеннего ветра по округе, попадает в реку…», — сокрушается барнаулец.

В комментариях пользователи призвали представителей компании обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

&quot;Леруа Мерлен&quot; на Правобережном тракте.
«Леруа Мерлен» на Правобережном тракте.
Barnaul 22

В декабре госинспекторы алтайского минприроды после многократных жалоб барнаульцев проверили, как идут строительные работы на здании АлтГТУ на ул. Некрасова, 64. В итоге подрядчику выписали штраф.

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