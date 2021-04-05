Барнаульцы пожаловались на «эпичную» свалку возле «Леруа Мерлен»

По словам автора фотографий, они были сделаны накануне, 4 апреля.

«Такой эпичной свалки на въезде в город я еще никогда не видел. Забота о природе во всей красе. А с учетом того, что этот пластик и упаковка разлетается от сильного весеннего ветра по округе, попадает в реку…», — сокрушается барнаулец.