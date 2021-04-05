Барнаульцы пожаловались на «эпичную» свалку возле «Леруа Мерлен»

По словам автора фотографий, они были сделаны накануне, 4 апреля.
«Такой эпичной свалки на въезде в город я еще никогда не видел. Забота о природе во всей красе. А с учетом того, что этот пластик и упаковка разлетается от сильного весеннего ветра по округе, попадает в реку…», — сокрушается барнаулец.
В комментариях пользователи призвали представителей компании обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
В декабре госинспекторы алтайского минприроды после многократных жалоб барнаульцев проверили, как идут строительные работы на здании АлтГТУ на ул. Некрасова, 64. В итоге подрядчику выписали штраф.