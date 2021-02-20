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Жизнь

«Не дайте коммунальщикам убить нас!»: барнаульцы пожаловались на обледеневший дом

Жильцы дома на пр. Красноармейском, 76 пожаловались в группе Barnaul22 на обледеневший двор, нечищенный, как они говорят, за зиму ни разу.

Пр. Красноармейский, 76 в Барнауле.
Пр. Красноармейский, 76 в Барнауле.
https://vk.com/barneos22

«Проезжая и пешеходная часть двора на метр поднялась из-за льда. Не было очистки трактором, не было дворников — кучи снега и льда. Пешеходы не могут ходить, проезжающие автомобили стаскивает на пешеходов (сегодня чуть не задавили мамочку с коляской)», — жалуются горожане.

Также ледяной коркой покрылись лестницы, а с газовых труб, козырьков и крыши угрожающе свисают сосульки, которые «периодически падают на головы жильцам дома».

«Мы уже свыклись с тем, что сами моем свой подъезд, меняем лампочки, чистим ступени от снега, но на данный момент сложилась катастрофическая ситуация, которая может привести к большой трагедии!» — паникуют жильцы.

Они просят прокуратуру Алтайского края, администрацию города и госинспекцию принять меры.

«Не дайте коммунальщикам убить нас!» — молят горожане.

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