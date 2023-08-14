Барнаульцы пожаловались на старые, грязные и поломанные автобусы на маршрутах

В частности горожан не устроил маршрут №53.

Пассажиры остались недовольны, что автобус приходится ждать по полчаса. Но даже когда транспорт приезжает - в салоне слишком душно, окна не открыты, люк на крыше - тоже.

Также барнаульцы пожаловались на грязные и сломанные сидения и повсеместную пыль.

В администрации города ответили на недовольство барнаульцев. Власти отметили, что с жалобами, уточнив дату, время, место и номер маршрута, можно обратиться в комитет по дорожному хозяйству.

Специалисты рассмотрят жалобу и проведут проверку.

Ранее сообщалось, что барнаульцы стали чаще терять сознание в общественном транспорте. Это связано с жарой и переполненными автобусами.