Барнаульцы рассказали, что одна из таких стихийных парковок образовалась на ул. Островского, 41.
Самокатчики хаотично разбросали транспорт так, что даже перегородив путь прохожим.
«Порой доходит до того, что невозможно пройти с коляской в продуктовый магазин», — отмечает горожанка.
Жители также рассказали, что из-за транспорта заблокирована стационарная велопарковка.
Ранее сообщалось, что в Барнауле за нарушение ПДД на электросамокате можно получить пожизненную блокировку.
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