Не так давно начался сезон электросамокатов. Проблемы с парковкой транспорта идут уже не первый год. Устройства часто просто бросают в разных местах города, не желая припарковать их должным образом. Так вышло и в этом году, картиной недовольны жители одной из улиц Барнаула, сообщает «Черное и Белое Барнаул».