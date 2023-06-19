Барнаульцы пожаловались на свалку строительного мусора за новым ЖК

По словам одного из горожан, десятки машин уже несколько месяцев каждый день свозят в это место строительный мусор, а также химию, упаковки, полиэтилен и бутылки.
В будущем на этом месте планируют построить школу и детский сад.
Очевидец обеспокоен, что весь мусор впоследствии сравняют с землей, и в новых зданиях будет стоять неприятный запах.
"Кто-то может подумать, что это укрепление грунта. Я строитель, и знаю, как укрепляется грунт. Тут мусор и далеко не весь строительный!" - делится барнаулец.
Ранее активисты забили тревогу из-за свалки на въезде в Бийск.