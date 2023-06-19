19 июня
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на свалку строительного мусора за новым ЖК

Барнаульцы обеспокоены свалкой за ЖК "Озон" на Северном Власихинском проезде, 131. Об этом они написали в Telegram-канал Barnaul 22.

Свалка за ЖК "Озон".
Свалка за ЖК "Озон".
Barnaul 22

По словам одного из горожан, десятки машин уже несколько месяцев каждый день свозят в это место строительный мусор, а также химию, упаковки, полиэтилен и бутылки.

В будущем на этом месте планируют построить школу и детский сад.

Очевидец обеспокоен, что весь мусор впоследствии сравняют с землей, и в новых зданиях будет стоять неприятный запах.

"Кто-то может подумать, что это укрепление грунта. Я строитель, и знаю, как укрепляется грунт. Тут мусор и далеко не весь строительный!" - делится барнаулец.

Ранее активисты забили тревогу из-за свалки на въезде в Бийск.

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