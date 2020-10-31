Барнаульцы предупреждают о замыкающем проводе в центре города

«На площади Советов около фонтана замыкает электрический провод, протянутый к фигуре бобра, напоминающего о приближающемся чемпионате по гребле на байдарках и каноэ», — делится подписчица сообщества.
Другие подписчики в комментариях к записи возмутились, что опасный объект расположен так близко к пешеходам, которые часто прогуливаются по площади с детьми, и посоветовали обратиться в компетентные инстанции.
Напомним, что в октябре в Барнауле на Нулевом километре установили бобра-пловца. Это символ Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, соревнования пройдут в 2021 году