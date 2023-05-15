Барнаульцы продолжают протестовать из-за прокладки водопровода через их улицы

На территории частного сектора по двум улицам начали прокладывать водопровод к многоэтажкам на Павловском тракте.
Местные жители подали уже два иска в суд, основанные на выявленных прокуратурой нарушениях. По их мнению, такое решение администрации города незаконно.
Итоговых решений по искам еще нет, но администрация заранее выдала разрешение на строительство, к которому уже приступили.
У водопровода будет охранная зона,10 м в каждую сторону, в которой будет ряд ограничений.
В то же время ширина улиц частного сектора - 15 м, то есть охранная зона будет заходить на территории личных участков. Их рыночная стоимость снизится.
Собственники утверждают, что есть альтернативные пути прокладки водопровода. Например, сразу за их улицами, на территории дом.рф - федеральной земле. Водоканал объяснил, что в размещении труб там им отказали.
При этом местные жители отмечают, что в дом.рф в ответ на их запрос сообщил о разрешении разместить водопровод на их земле в третьем квартале 2023 года. В то же время Минстрой Алтайского края также договаривается о прокладке труб именно там.
Однако администрация города якобы не дождалась ни одного решения проблемы, проигнорировав местных жителей, и приступила к работам.
Также собственники жалуются, что водопровод прокладывают ниже центральной канализации, что означает загрязнение воды в случае прорыва. Подрядчик отказался показывать проектные документы.
Собственники просят губернатора Алтайского края посодействовать в решении ситуации.
Ранее жители барнаульского поселка пожаловались, что из их квартир течет черная вода.