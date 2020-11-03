Барнаульцы продолжают развлекаться в пику запретам на ночные тусовки

Как сообщили в администрации краевой столицы, речь о том, что не все развлекательные заведения соблюдают временное вето, шла на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции.
В частности, заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина проинформировала участников штаба о том, что в связи с внесением изменений в указ Губернатора края № 44 проведены первые проверки.
В ночь с 31 октября на 1 ноября совместно с Роспотребнадзором проинспектировано 17 объектов на предмет соблюдения развлекательными заведениями режима работы.
В итоге в 4 ночных клубах выявлены нарушения. По всем фактам составлены протоколы.
Материалы будут переданы в суд. Глава города Вячеслав Франк поручил поставить этот вопрос на особый контроль.