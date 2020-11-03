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Жизнь

Барнаульцы продолжают развлекаться в пику запретам на ночные тусовки

Нарушения выявили в ночных клубах Барнаула после введения запрета на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий в ночное время — с 23:00 до 6:00 утра.

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

Как сообщили в администрации краевой столицы, речь о том, что не все развлекательные заведения соблюдают временное вето, шла на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В частности, заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина проинформировала участников штаба о том, что в связи с внесением изменений в указ Губернатора края № 44 проведены первые проверки.

В ночь с 31 октября на 1 ноября совместно с Роспотребнадзором проинспектировано 17 объектов на предмет соблюдения развлекательными заведениями режима работы.

В итоге в 4 ночных клубах выявлены нарушения. По всем фактам составлены протоколы.

Материалы будут переданы в суд. Глава города Вячеслав Франк поручил поставить этот вопрос на особый контроль.

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