Барнаульцы проголосовали за лучшее место для новогодней ели

Большинство барнаульцев считают, что главную новогоднюю елку нужно возводить на пл. Сахарова, а дополнительным местом гуляний сделать пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской. Голосование проводилось на сайте администрации Барнаула с 15 по 24 февраля.

За победивший вариант проголосовало 18 475 человек. На втором месте оказалась пешеходная зона на ул. Мало-Тобольской как площадка для главной елки, за него выступили 10 905 барнаульцев. Варианту «оставить главный городок на пл. Сахарова» горожане отдали меньше всего голосов — 5 052.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

— Вопрос выбора места установки главной новогодней ели города Барнаула и проведения праздничных мероприятий в обязательном порядке должен подкрепляться отзывами населения. С целью изучения общественного мнения было организовано голосование. Результаты показали, что горожане поддержали предложенный нами в прошедшем году формат проведения новогодних мероприятий.

Шеломенцев не исключает, что в преддверии подготовки к новому 2020 году администрация запустит повторное голосование, чтобы еще раз узнать мнение барнаульцев.

Напомним, в декабре 2018 года на пешеходной улице Мало-Тобольской впервые обустроили снежный городок с новогодней елкой, ледяными барельефами, светящимися фигурами и детскими аттракционами. Площадка, пользовавшаяся популярностью у жителей и гостей города, работала вплоть до начала оттепели.