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11 октября 4°C
Жизнь

Барнаульцы прославили самого доброго таксиста нашего города

Таксист из Барнаула Вячеслав Обухов стал героем интернета. Один из пассажиров рассказал о сервисах, который есть в машине у мужчины и подарил ему минуту славы.

Такси.
Такси.
СС0

О добром таксисте на днях рассказали «Вести Алтай». Вячеслав работает на белом «Солярисе», своих пассажиров он бесплатно угощает водой и сладостями, раздает Wi-Fi и вместо шансона показывает кино и мультфильмы.

Люди такой сервис оценили и рассказали о нем в интернете.

«Все разлетелось по разным постам. Дошло до Москвы и компания звонила мне и благодарила. Поощрила финансово», — рассказал журналистам Вячеслав.

А началось все еще летом, когда его пассажиры изнывали от жары, потом купил органайзер на сиадение и начал запполнять их полезными мелочами. Теперь здесь есть маски, санитайзер и много чего еще.

В такси Вячеслав работает уже восемь лет. Для него это единствеенный источник заработка.

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