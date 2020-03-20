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20 марта
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Жизнь

Барнаульцы просят властей переименовать остановки общественного транспорта

Интернет-сообщество «Барнаульский электротранспорт» выступило с предложением изменить названия ряда автобусных и трамвайных остановок, сообщается в официальной группе сообщества «Вконтакте».

Барнаул зимой. Транспорт.
Барнаул зимой. Транспорт.
Анна Зайкова

Свое обращение общественники направили в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Авторы предлагают изменить названия следующих остановок общественного транспорта:

  • Остановочный пункт «КХВ» переименовать в «Проспект Космонавтов» в связи с тем, что Комбината химических волокон не существует более 14 лет.
  • Остановочный пункт «Кинотеатр Чайка» переименовать в «Улица Речная» в связи с тем, что кинотеатра не существует более 15 лет, а ул. Речная находится неподалеку от данного остановочного пункта.
  • Остановочный пункт автобусов «Хозяйственный магазин» на ул. Антона Петрова переименовать в «Трамвайный проезд», приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта трамваев.
  • Остановочный пункт «Улица Чернышевского» переименовать в «Первомайский», т.к. за данным районом закрепилось данное название.
  • Остановочный пункт «Дом быта» на пр-те Ленина по направлению движения из центра переименовать в «Алтайский государственный колледж», приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта на противоположной стороне проспекта, по направлению движения в центр.

По мнению участников сообщества, данные изменения уберут путаницу, а также приведут названия остановочных пунктов «в соответствие с современными реалиями».

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