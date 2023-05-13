Барнаульцы протестуют из-за решения проложить водопровод через их улицы

Жители ул. Лиственничная и ул. Есенина утром выступили против прокладки водопроводных труб на их территории, сообщает Barnaul 22.

Барнаульцы протестуют из-за решения проложить водопровод по их улицам.

Горожане опасаются, что уже проложенные водопровод, канализация и газовые трубы повредятся в ходе работ.

Кроме того, людей беспокоит целостность асфальта и другого благоустройства. Жители улиц даже подали иск в суд.

По их словам, администрация Индустриального района не дождалась решения суда и выдала разрешение на работу, несмотря на "многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура".

Барнаульцы уточняют, что за ул. Лиственничная начинается поле, в котором нет ни одного строения, и просили разместить водопровод там.

Однако поле - федеральная земля, и жители думают, что администрация города пошла по более легкому пути.

Ранее жители барнаульского поселка пожаловались, что из их квартир течет черная вода.