Барнаульцы протестуют из-за решения проложить водопровод через их улицы

Горожане опасаются, что уже проложенные водопровод, канализация и газовые трубы повредятся в ходе работ.
Кроме того, людей беспокоит целостность асфальта и другого благоустройства. Жители улиц даже подали иск в суд.
По их словам, администрация Индустриального района не дождалась решения суда и выдала разрешение на работу, несмотря на "многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура".
Барнаульцы уточняют, что за ул. Лиственничная начинается поле, в котором нет ни одного строения, и просили разместить водопровод там.
Однако поле - федеральная земля, и жители думают, что администрация города пошла по более легкому пути.
Ранее жители барнаульского поселка пожаловались, что из их квартир течет черная вода.