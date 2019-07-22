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22 июля
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Жизнь

Барнаульцы раскритиковали новую плитку на центральном проспекте города

На аллейке пр. Ленина в Барнауле уложили новую тротуарную плитку, ее фотографии разместили в сообществе Barnaul22. Его участники раскритиковали дорожное покрытие.

Новая плитка на пр. Ленина.
Новая плитка на пр. Ленина.
vk.com/barneos22

Многие усомнились в том, что плитка переживет зиму и встретит весну в первозданном виде — без ям и покосившихся элементов.

«Деньги на ветер, как бы круто ее не положили после зимы она пойдет волнами, если уже сейчас невозможно кататься на роликах и самокатах, на следующий год уже будет на велике не комильфо», — написал один из пользователей.

Новая плитка на пр. Ленина.
Новая плитка на пр. Ленина.
vk.com/barneos22

«Аллея для суровых барнаульских роллеров», — прокомментировала девушка.

Но в обсуждении есть и те, кто считает, что барнаульцы постоянно чем-то недовольны: асфальт для них плохо, плитка тоже плохо, а если покрытие совсем уберут, то и песок мешать будет.

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