Барнаульцы рассказали, как бы повели себя во время зомби-апокалипсиса

Накануне Хэллоуина барнаульцев попросили представить, что их на рабочем месте застал зомби-апокалипсис. Эксперты узнали, как бы люди вели себя в офисе и на улице. В опросе участвовали 870 человек, пишет портал Зарплата.ру .

Так 27% опрошенных сообщили, что в случае нашествия зомби смогли бы прожить несколько дней в офисе, потому что там есть еда и вода. 48% рассказали, что не продержались бы и дня, так как рабочее место не подходит для жизни. 7% смогли бы укрываться в офисе не меньше недели, а 8% барнаульцев сказали, что у них на работе можно жить хоть вечно.

Если придется выйти на улицу и искать убежище, то 8% барнаульцев предпочли бы делать это в одиночку, а не со своим коллективом — отношения не ладятся. 58% объединились бы с коллегами, но предсказывают много ссор. А чуть больше трети горожан заверила, что у них дружный коллектив, и угроза нападения зомби объединила бы их еще больше, отмечает «Бийский рабочий».

В апокалиптическом мире рано или поздно появляется необходимость отправиться на поиски еды и воды в опасную местность. Нужно назначить главного по таким вылазкам — самого смелого и сообразительного. Четверть жителей Барнаула в своем коллективе таковым считают себя, 47% — своего начальника. 21% ответственным назначили бы опытного коллегу, а 7% — никого, потому что смелых и умных в коллективе нет.

Если бы барнаульцам все-таки не повезло, и они превратились в зомби, то 36% из них не отказались бы напасть на своего начальника, а 10% — на бухгалтера. Кроме того, 32% не пожалели бы надоедливого коллегу, а 22% не захотели бы нападать на членов своего коллектива и ушли бы искать жертву в другом месте.