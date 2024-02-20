Барнаульцы рассказали о добром водителе автобуса №144

Очевидцы рассказали, что на маршруте №144 водитель угощает детей конфетами. Пассажиры высказали свое уважение в адрес щедрого мужчины.

Ранее алтайские спасатели выручили пассажиров рейсового автобуса с замерзшей дверью.

Дверь автобуса замерзла из-за низких температур. В связи с этим продолжать движение было невозможно.

Пожарные отогрели транспорт тепловой пушкой. В это время пассажиры находились в помещениях пожарно-спасательной части и пожарно-спасательного отряда. Автобус с людьми успешно продолжил движение по маршруту.

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