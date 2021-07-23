Жители Барнаула сами определят место для стелы «Город трудовой доблести» в ходе открытого голосования, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе своего визита в Алтайский край.

В региональной столице Андрей Турчак вместе с главой комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, губернатором Виктором Томенко, спикером АКЗС Александром Романенко, главой города Вячеславом Франком и представителями депутатского корпуса посетил Нагорный парк.

Здесь первому заместителю председателя Совфеда рассказали о результатах реконструкции парка в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и формирования туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской город».

В целом, в течение пяти лет в создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» вложили 4,1 млрд рублей, из которых частные инвестиции составили 2,8 млрд рублей.

Реализация проекта позволила создать 2,9 тысячи рабочих мест. Появились первая пешеходная улица Мало-Тобольская, реконструированы два моста через реку Барнаулку, построены сети ливневой канализации, модульная газовая котельная, очистные сооружения.

Фото Михаила Полубедова , сайт «Вечерний Барнаул»

В 2022 году в Барнауле планируется продолжить благоустройство набережной реки Оби в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственно-частного партнерства.

Андрей Турчак, осмотрев Нагорный парк, подчеркнул, что проделанная работа производит достойное впечатление.

Участники рабочей встречи также осмотрели экспозицию, посвященную присвоению краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Первый вице-спикер Совета Федерации акцентировал внимание на том, что партия «Единая Россия» является одним из инициаторов проекта по присвоению городам этого звания

Андрей Турчак,

первый заместитель председателя Совета Федерации:

Президент нашу инициативу поддержал, уже не первый год такие звания городам присваиваются как оценка вклада конкретного города в Победу в Великой Отечественной войне. Был фронт, но не менее важным был тыл, который его обеспечивал. И как пример, Барнаул, где производился каждый второй патрон и каждый пятый двигатель для танка Т-34. Это безусловно ощутимый вклад в нашу общую Победу. Самое важное, что решение по представлению заявок на это звание принимают люди. В Барнауле было обеспечено народное голосование, в котором приняло участие порядка 180 тысяч человек. Самое главное, что благодаря этому проекту, мы смогли еще и вернуть молодое поколение к истории наших городов. Более 300 архивных документов в ходе подготовки заявки было поднято, Российская академия наук изучила их и выдала положительное заключение.

Также он отметил, что сегодня определено 11 вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести», два из которых расположены в Нагорном парке.

Фото Михаила Полубедова , сайт «Вечерний Барнаул»

Андрей Турчак,

первый заместитель председателя Совета Федерации:

Самое главное в том, что — окончательное решение будут принимать жители города Барнаула. Администрация города при поддержке правительства Алтайского края запустит это голосование, и люди сами выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена. Я очень рассчитываю, что это произойдет ближайшее время, и город получит с одной стороны, еще одну точку притяжения, а с другой стороны — еще один символ уважения, тем заслугам, которые барнаульцы проявили в годы войны, поставляя фронту технику, патроны, обмундирование.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в этом контексте указал на то, что кроме активного участия горожан в голосовании по присвоению почтенного звания в Барнауле была проделана большая работа по сбору документов.

Владимир Шаманов,

председатель комитета Госдумы РФ по обороне:

Пакет документов, который представили барнаульцы был настолько емок, и это оценили все члены оргкомитета «Победа». Барнаул был и остается знаковым городом и по поступкам, и по подготовке. И это радует. Уверен, что для молодежи, которая проявляет интерес к своей малой Родине, присвоение почтенного звания «Город трудовой доблести» послужит дополнительным стимулом для продолжения образовании, изучения истории и прославления города и Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня звания «Город трудовой доблести» в регионе достойны также Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

Где предлагают разместить стелу «Город трудовой доблести»

Вопрос относительно места размещения стелы «Город трудовой доблести» на текущей неделе обсудили в городской администрации.

По итогам совещания определено 11 вариантов ее примерного размещения:

проспект Строителей;

площадь Привокзальная;

зеленый сквер на площади Октября;

Нагорный парк (2 площадки);

площадь у ДК «Трансмаш»;

площадь им.В.Н.Баварина;

улица Аванесова;

пересечение Павловского тракта и улицы Малахова в районе букв «Барнаул» (2 варианта);

площадь Октября (в центре).