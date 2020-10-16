Барнаульцы сами выберут, какие общественные территории будут благоустроены в 2021 году

Голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Барнауле в 2021 году, стартует в краевой столице в понедельник, 19 октября, сообщили в городской администрации.

Проводиться сбор мнений жителей региональной столицы будет в интернете — через Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.

Опрос стартует с 08:00 19 октября и завершится в 08:00 2 ноября. Таким образом, у барнаульцев будет ровно две недели, что определить, какие общественные территории будут благоустроены в следующем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Отметим, что эта программа является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Что касается объектов, которые будут представлены в голосовании, то они включены в перечень общественных территорий, который был скорректирован и утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы.

Благоустройство. Дмитрий Лямзин

К слову, приказ о проведении интернет-голосования вместе с перечнем общественных территорий, среди которых барнаульцы будут выбирать, размещен в Правовом портале г. Барнаула.

Каждый участник может проголосовать один раз, выбрать можно не более шести общественных территорий.



По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, всего в перечень общественных территорий для голосования включен 41 объект.

Благоустройство. Анна Зайкова Благоустройство. Дмитрий Лямзин Благоустройство. Анна Зайкова Благоустройство. Анна Зайкова

Иван Гармат,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

— Голосование будет рейтинговым. После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено. Надеемся, что горожане будут активно проявлять свою позицию при выборе территорий для благоустройства, и мы будем вместе строить город, в котором нам комфортно жить и который мы оставим своим детям".

Что касается результатов голосования, то они будут определены общественной комиссией в течение трех дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Отметим также, что голосование по отбору общественных территорий для благоустройства является эффективным инструментом взаимодействия власти и общества. Так, в прошлом году барнаульцы сами определили, что в течение 2020 года следует облагородить сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетная, а также парк «Изумрудный».