Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 7°C
Жизнь
95

Барнаульцы сами выберут, какие общественные территории будут благоустроены в 2021 году

Голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в Барнауле в 2021 году, стартует в краевой столице в понедельник, 19 октября, сообщили в городской администрации.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

Проводиться сбор мнений жителей региональной столицы будет в интернете — через Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края.

Опрос стартует с 08:00 19 октября и завершится в 08:00 2 ноября. Таким образом, у барнаульцев будет ровно две недели, что определить, какие общественные территории будут благоустроены в следующем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Отметим, что эта программа является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Что касается объектов, которые будут представлены в голосовании, то они включены в перечень общественных территорий, который был скорректирован и утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы.

Благоустройство.
Благоустройство.
Дмитрий Лямзин

К слову, приказ о проведении интернет-голосования вместе с перечнем общественных территорий, среди которых барнаульцы будут выбирать, размещен в Правовом портале г. Барнаула.

Каждый участник может проголосовать один раз, выбрать можно не более шести общественных территорий.

По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, всего в перечень общественных территорий для голосования включен 41 объект.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова
Благоустройство.
Благоустройство.
Дмитрий Лямзин
Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова
Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

Иван Гармат,
заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

— Голосование будет рейтинговым. После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено. Надеемся, что горожане будут активно проявлять свою позицию при выборе территорий для благоустройства, и мы будем вместе строить город, в котором нам комфортно жить и который мы оставим своим детям".

Что касается результатов голосования, то они будут определены общественной комиссией в течение трех дней со дня окончания голосования.

Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Отметим также, что голосование по отбору общественных территорий для благоустройства является эффективным инструментом взаимодействия власти и общества. Так, в прошлом году барнаульцы сами определили, что в течение 2020 года следует облагородить сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетная, а также парк «Изумрудный».

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость