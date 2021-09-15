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Жизнь

Барнаульцы штурмом берут заборы по дороге в городской лес и грозят «коктейлями Молотова»

7 сентября садоводство «Мичуринцев» перекрыло выходы в сосновый бор через свою территорию, тем самым по сути лишив людей доступного пешего прохода. В сети можно найти видео, как недовольные пенсионеры штурмом берут преграду.

Заборы в садоводстве "Мичуринцев"
Заборы в садоводстве "Мичуринцев"
altapress.ru

Садоводство «Мичуринцев» располагается в черте Барнаула, за супермаркетом «Лента» на улице Власихинской. Оно граничит с участком соснового бора, который является чуть ли не единственным местом для жителей Индустриального района, где можно гулять и заниматься физкультурой.

Пока в садоводстве открытым остается единственный проезд для пешеходов и автомобильного транспорта. Однако, по данным altapress.ru, там в скором времени может появиться шлагбаум.

Пройти в лес горожане смогут только около кафе «Ноев ковчег», однако это направление не всегда безопасно из-за большого количества транспорта.

Как отмечают сами жители садоводства, люди в лес все равно прорываются. Штурмом берут преграды даже пенсионеры, которые приходят сюда заниматься скандинавской ходьбой. Один из таких физкультурников уже попал в поле зрение камер наблюдения, но его это не остановило.

«Людей в лесу действительно стало меньше. Но у физкультурников нет другого места — они все равно идут. Недовольства масса, все ругаются. Один мужчина мне недавно сказал: „Что они думают, я не знаю, как „коктейль Молотова“ делают. Дождутся“. Ситуация очень напряженная», — сообщил один из местных жителей altapress.ru.

В глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин пояснил, что садоводство разработало и утвердило новый план по обеспечению безопасности свой территории, который одобрен на общем собрании. С юридической точки зрения перекрывать входы-выходы они имеют полное право.

Чиновник пообещал, что на следующей неделе его подчиненные проведут выездное совещание и решат, как организовать доступный и удобный для людей проход в лес.

Заборы в садоводстве &quot;Мичуринцев&quot;
Заборы в садоводстве «Мичуринцев»
altapress.ru

Напомним, ранее в районе руководство общеобразовательных школ начало закрывать от людей стадионы, ссылаясь на то, что право такое у них тоже есть. Доступных мест для прогулок и занятия спортом в самой густонаселенной части города катастрофически не хватает.

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