Барнаульцы смогут бесплатно посетить кинопоказы. Расписание

Так, в декабре барнаульцы смогут бесплатно посмотреть следующие фильмы
5 декабря покажут два художественных фильма.
- В 12:00 зрителям покажут детскую сказку «Деревня Утка» (1976, 0+).
- В 14:00 состоится показ фильма «Опекун» (1970, 12+).
12 декабря в 11:00 в кинотеатре состоится тематический показ фильма «Я — Куба» (1964, 12+).
- В 14:00 в честь 95-летия кинорежиссёра и сценариста Леонида Быкова покажут художественный фильм «Зайчик» (1964, 12+).
- В 18:30 пройдёт творческая встреча с художником песчаной анимации Ириной Казанцевой.
19 декабря в 11:30 покажут детский фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975, 0+).
- В 14:00 состоится показал картины «Пацаны» (1983, 18+)
26 декабря кинотеатр присоединится к Всероссийской акции «День короткометражного кино».
Ранее сообщалось, что в Барнауле представят документальный фильм алтайских кинематографистов о писателе Викторе Астафьеве.