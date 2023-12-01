1 декабря
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Барнаульцы смогут бесплатно посетить кинопоказы. Расписание

Кинотеатр «Премьера» сделал анонс кинопоказов и мероприятий, которые пройдут в декабре.

Кино.
Кино.
unsplash.com

Так, в декабре барнаульцы смогут бесплатно посмотреть следующие фильмы

5 декабря покажут два художественных фильма.

  • В 12:00 зрителям покажут детскую сказку «Деревня Утка» (1976, 0+).
  • В 14:00 состоится показ фильма «Опекун» (1970, 12+).

12 декабря в 11:00 в кинотеатре состоится тематический показ фильма «Я — Куба» (1964, 12+).

  • В 14:00 в честь 95-летия кинорежиссёра и сценариста Леонида Быкова покажут художественный фильм «Зайчик» (1964, 12+).
  • В 18:30 пройдёт творческая встреча с художником песчаной анимации Ириной Казанцевой.

19 декабря в 11:30 покажут детский фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975, 0+).

  • В 14:00 состоится показал картины «Пацаны» (1983, 18+)

26 декабря кинотеатр присоединится к Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Ранее сообщалось, что в Барнауле представят документальный фильм алтайских кинематографистов о писателе Викторе Астафьеве.

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