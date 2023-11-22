Самый кровавый маньяк в истории России получил "добавки" к пожизненному сроку. И какова роль Собчак

Бывшего милиционера признали виновным в убийствах трех женщин в возрасте 25, 27 и 31 года. Он совершил их с 1997 по 2003 годы, указывает bfm.ru.

С ранее вынесенными приговорами, Попков будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Он считается самым кровавым маньяком в истории России. Он уже был осужден ранее за 83 убийства Таким образом число погибших от рук маньяка увеличилось до 86.

Факт

Попков ранее уже два раза осужден на пожизненное заключение. Отбывает срок в колонии особого режима "Снежинка" в Хабаровском крае.

"Снежинка". Life, скриншот из видео на YouTube

Объем дел

По версии следствия, бывший сотрудник МВД совершал убийства на территории Иркутской области в 1992—2010 годах. По словам убийцы, убивать он начал из-за того, что ему изменила жена.

Объем уголовного дела составил 322 тома.

А человек хороший...

В 2019 году сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак примет участие в съемках сериала Константина Богомолова «Хороший человек». В основу сценария которого легла история ангарского маньяка — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова.

В главной роли — Никита Ефремов, роль следователя исполняла Юлия Снигирьt. В сериале снимались Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие.

Сюжет

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

Между тем накануне сообщалось, что в Новосибирск доставили другого манька-милиционера.

Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он сотрудничал со следствием и даже сообщил о еще двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам, но затем от признательных показаний отказался и стал настаивать на невиновности. Объем уголовного дела составил более 70 томов.

У маньяка выявлены расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм, гомицидомания что, однако, не делает его невменяемым, говорится в приговоре. Свою вину фигурант не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме.