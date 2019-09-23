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23 сентября
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Жизнь

Ксения Собчак снимется в сериале «Хороший человек» про кровавого маньяка

Телеведущая Ксения Собчак примет участие в съемках сериала Константина Богомолова «Хороший человек». В основу сценария которого легла история ангарского маньяка — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова. сообщает ТАСС.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь, сообщила пресс-служба видео-сервиса Start.

«Стартовали съемки оригинального киносериала видеосервиса START „Хороший человек“.<…> В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие», — говорится в сообщении.

Сюжет

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы», пишет mail.ru.

Реальная история

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994—2000 годах в Ангарске.

В СМИ маньяка назвали «кровавым милиционером». Он считается самым кровавым маньяком в истории России и СССР.

По версии следствия, бывший сотрудник МВД совершал убийства на территории Иркутской области в 1992—2010 годах. По словам убийцы, убивать он начал из-за того, что ему изменила жена.

Объем уголовного дела составил 322 тома.

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