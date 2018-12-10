Кровавого милиционера-маньяка из Сибири осудили еще за 59 убийств

Попкова признали виновным в убийстве 59 женщин, сообщает телеканал 360. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Первое пожизненное Попков получил в январе 2015 года, пишет ura.ru. Тогда он был признан виновным в убийстве 22 женщин.
По версии следствия, бывший сотрудник МВД совершал убийства на территории Иркутской области в 1992—2010 годах. По словам убийцы, убивать он начал из-за того, что ему изменила жена.
Объем уголовного дела составил 322 тома.
Ранее сообщалось, что новосибирский экс-милиционер Евгений Чуплинский обвинялся в убийстве 19 женщин, которые были совершены с 1998 по 2006 год. Согласно фабуле дела, экс-милиционер на своем автомобиле ВАЗ-2108 привозил понравившуюся ему женщину в безлюдное место и после интимной близости убивал. Затем он расчленял тело, а останки разбрасывал.
Ранее эксперты признали Евгения Чуплинского вменяемым, отметив его «исключительную безжалостность» и «пренебрежение к чужой жизни».