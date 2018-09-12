Верховный суд отменил пожизненный приговор маньяку-милиционеру из Сибири

Коллегия Верховного суда России (ВС) 11 сентября отменила приговор, назначенный Новосибирским облсудом Евгению Чуплинскому. При этом вердикт присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным, оставлен в силе. Теперь стороны обвинения и защиты соберутся в облсуде вновь, чтобы рассмотреть вопрос о наказании для Евгения Чуплинского, пишет «Коммерсантъ».

Приговор бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому Новосибирский облсуд вынес 6 марта. Присяжные единогласно признали обвиняемого виновным и не заслуживающим снисхождения. Судья назначила ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Новое рассмотрение дела

Дело направлено на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта. Судья будет рассматривать только материалы, характеризующие личность Чуплинского, а также заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Будут изучены и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима, пишет Газета.Ru.

Убил 19 женщин во вменяемом состоянии

Евгений Чуплинский обвинялся в убийстве 19 женщин, которые были совершены с 1998 по 2006 год. Согласно фабуле дела, экс-милиционер на своем автомобиле ВАЗ-2108 привозил понравившуюся ему женщину в безлюдное место и после интимной близости убивал. Затем он расчленял тело, а останки разбрасывал.

Ранее эксперты признали Евгения Чуплинского вменяемым, отметив его «исключительную безжалостность» и «пренебрежение к чужой жизни».