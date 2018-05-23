На Кубани тинейджер и его взрослый приятель изнасиловали и убили мать пятерых детей

Зверское убийство в Псебае вызвало несколько стихийных митингов у односельчан Натальи. После этих народных выступлений дело было передано в Москву, полиция задержала всех подозреваемых в убийстве, а глава Псебая подал в отставку.

Наталья Дмитриева возвращалась домой в полночь 13 мая из станичного кафе "Ивушка", где встречалась с подругой. Как позже показали камеры видеонаблюдения, за женщиной крались два парня. Подозреваемые напали на нее сзади, оглушили ударом большого камня по голове и изнасиловали.

Далее садисты порвали женщине рот, разбили череп камнями, а один из подозреваемых вынул внутренности женщины.

До своего дома она не дошла каких-то 50 метров.

Соседка Натальи слышала стоны жертвы. Она вызвала полицию, но пока те приехали, преступники уже успели убить женщину. По словам соседки, стоны слышались минут 20, а полиция все не ехала.

Как оказалось, всего в этой большой 15-тысяной станице есть только три полицейских. Из-за оптимизации здесь ранее было закрыто полноценное отделение МВД.

Пока об убийстве Натальи Дмитриевой в семье знают только ее муж и двое старших детей: 19-летний сын и 16-летняя дочка. От малышей страшное известие держат в тайне.

Сейчас подозреваемым в убийстве в Псебае предъявили обвинение по части второй 105-й статьи, пункты д, ж, к ("Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера"). Старшему грозит вплоть до пожизненного срока, а младшему, в силу возраста, до 10 лет.