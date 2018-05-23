В Барнауле задержали мужчину, подозреваемого в педофилии

В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что для установления личности подозреваемого сотрудники уголовного розыска составили фоторобот, распространили ориентировки, а также использовали записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, педофил напал на несовершеннолетнюю на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, но в целом в безлюдном месте, недалеко от путей.
В СУ СКР по Алтайскому краю возбуждали уголовное дело.
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