В Барнауле поймали педофила, который показал девочке свои причиндалы

Разыскиваемый за педофилию.

По данным следствия, 18 января 2018 года молодой человек завел незнакомую малолетнюю девочку в подъезд одного из многоэтажных жилых домов Барнаула и продемонстрировал ей свои половые органы и потрогал ее. Каких-либо других насильственных действий он не совершил.

Личность покушавшегося на половую неприкосновенность несовершеннолетней удалось благодаря совместными действиям алтайских сотрудников СКР и МВД.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Следствие намерено заключить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.