В Барнауле поймали педофила, который показал девочке свои причиндалы

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против 26-летнего жителя Барнаула, которого обвиняют в педофилии. Парень совершил развратные действия перед маленькой девочкой.
По данным следствия, 18 января 2018 года молодой человек завел незнакомую малолетнюю девочку в подъезд одного из многоэтажных жилых домов Барнаула и продемонстрировал ей свои половые органы и потрогал ее. Каких-либо других насильственных действий он не совершил.
Личность покушавшегося на половую неприкосновенность несовершеннолетней удалось благодаря совместными действиям алтайских сотрудников СКР и МВД.
Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Следствие намерено заключить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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