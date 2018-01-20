В Барнауле поймали педофила, который показал девочке свои причиндалы

Сегодня, 12:22.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против 26-летнего жителя Барнаула, которого обвиняют в педофилии. Парень совершил развратные действия перед маленькой девочкой.

Разыскиваемый за педофилию.
Разыскиваемый за педофилию. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый за педофилию.
Разыскиваемый за педофилию.

По данным следствия, 18 января 2018 года молодой человек завел незнакомую малолетнюю девочку в подъезд одного из многоэтажных жилых домов Барнаула и продемонстрировал ей свои половые органы и потрогал ее. Каких-либо других насильственных действий он не совершил.

Личность покушавшегося на половую неприкосновенность несовершеннолетней удалось благодаря совместными действиям алтайских сотрудников СКР и МВД.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Следствие намерено заключить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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