На Алтае неизвестный надругался над ребенком на улице

По данным следствия, в ноября 2017 года на одной из улиц Горно-Алтайска неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее altapress.ru писал, что другой алтайский педофил требовал от 8-летней омички порнографические снимки.