На Алтае неизвестный надругался над ребенком на улице

Сегодня, 15:33.
Происшествия

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетним, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми. Фото: СС0.

По данным следствия, в ноября 2017 года на одной из улиц Горно-Алтайска неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее altapress.ru писал, что другой алтайский педофил требовал от 8-летней омички порнографические снимки.

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