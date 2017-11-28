На Алтае неизвестный надругался над ребенком на улице

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетним, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По данным следствия, в ноября 2017 года на одной из улиц Горно-Алтайска неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее altapress.ru писал, что другой алтайский педофил требовал от 8-летней омички порнографические снимки.
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