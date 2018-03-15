Подозреваемые в изнасилованиях челябинские воспитатели вернулись работать в интернат

В Челябинской области воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в интернат. Педагоги прошли проверку на детекторе лжи, у следователей не осталось к ним больше претензий, рассказала одна из приемных матерей корреспонденту "АиФ-Челябинск".
Опекуны пострадавших детей в полном недоумении, а руководство детского учреждения полагает, что решение справедливо.
"В этой ситуации нас и наших детей хотят выставить дураками, нас как будто не слышат. Мы сейчас находимся в замешательстве и не знаем, что делать дальше. Складывается ощущение, что дело хотят развалить. А воспитатели чуть ли не обвиняют нас в клевете", — отметила одна из приемных матерей.
Громкий скандал разразился в феврале 2018 года в Лазурненской коррекционной школе-интернате. Приемные родители семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет заявили, что подростков насиловал некий дядя Сережа, а педагоги не только поставляли ему малолеток, но и сами участвовали в разврате. Отмечалось, что все дети-инвалиды рассказывали одинаковые подробности и называют одних и тех же людей, пишет bfm.ru.
Подозреваемый педофил — 51-летний житель Челябинска — задержан. Расследованием этого дела занимается следственный комитет по Свердловской области. Директор интерната уволена, а четверо педагогов были отстранены от работы до этой недели.
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