В Алтайском крае задержали разыскиваемого за изнасилование иностранца

Сегодня, 14:51.
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В Алтайском крае на границе задержали гражданина Узбекистана. Его семь лет искали по подозрению в изнасиловании, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Задержание преступника.
Задержание преступника. Фото: 22.мвд.рф.

Мужчину задержали 30 декабря в автомобильном пункте пропуска "Кулунда". Его личность установили во время паспортного контроля. Злоумышленник хотел уехать из России.

Жителя Узбекистана по подозрению в совершении изнасилования искали с февраля 2010 года.

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