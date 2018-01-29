В Алтайском крае задержали разыскиваемого за изнасилование иностранца

Мужчину задержали 30 декабря в автомобильном пункте пропуска "Кулунда". Его личность установили во время паспортного контроля. Злоумышленник хотел уехать из России.

Жителя Узбекистана по подозрению в совершении изнасилования искали с февраля 2010 года.