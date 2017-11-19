В Голливуде продолжает активно расти число дел о секс-домогательствах

Как сообщила NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата, расследуемые дела касаются известных персон, главным образом мужского пола. Их подозревают в домогательствах к подчиненным женщинам, а также в изнасилованиях. Уточняется, что на некоторых фигурантов имеются жалобы от нескольких потерпевших.

По данным телеканала, число жалоб на подобные случаи, а также количество подозреваемых, растет каждый день. Четыре дела расследуются только в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Именно с обвинений в его адрес покатилась волна разоблачений о домогательствах со стороны продюсеров, режиссеров и других бонз шоу-бизнеса в Голливуде.

С начала октября с обвинениями против Ванштейна выступили уже более 85 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша — старшего.