В Голливуде продолжает активно расти число дел о секс-домогательствах

Почти 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе расследует управление полиции американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния), сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на телекомпанию NBC.
Как сообщила NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата, расследуемые дела касаются известных персон, главным образом мужского пола. Их подозревают в домогательствах к подчиненным женщинам, а также в изнасилованиях. Уточняется, что на некоторых фигурантов имеются жалобы от нескольких потерпевших.
По данным телеканала, число жалоб на подобные случаи, а также количество подозреваемых, растет каждый день. Четыре дела расследуются только в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Именно с обвинений в его адрес покатилась волна разоблачений о домогательствах со стороны продюсеров, режиссеров и других бонз шоу-бизнеса в Голливуде.
С начала октября с обвинениями против Ванштейна выступили уже более 85 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша — старшего.
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