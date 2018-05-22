В Барнауле педофил напал на девочку

В Барнауле, вечером 21 мая, неизвестный напал на девочку, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
По словам участников сообщества, педофил напал на несовершеннолетнюю на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, но в целом в безлюдном месте, недалеко от путей.
В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что возбудили уголовное дело по статье изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Злоумышленника ищут, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Очевидцам стали известны приметы подозреваемого:
- на вид около 35-40 лет,
- рост 175-180, среднее телосложение,
- был одет в вязаную темную шапку с козырьком, темную кожаную куртку, темные джинсы, в руках светлая спортивная сумка,
- особая примета: картавость.
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