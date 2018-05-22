В Барнауле педофил напал на девочку

По словам участников сообщества, педофил напал на несовершеннолетнюю на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, но в целом в безлюдном месте, недалеко от путей.

В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что возбудили уголовное дело по статье изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Злоумышленника ищут, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Очевидцам стали известны приметы подозреваемого: