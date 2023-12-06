Барнаульцы смогут получить бесплатные юридические консультации

В пятницу, 8 декабря, барнаульцы смогут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает altairegion22.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула, филиал по Индустриальному району.

На вопросы жителей ответит адвокат Натальи Максимовской.

Для этого нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.

Записаться на прием можно по телефону (3852) 47-54-97 или в региональном управлении юстиции по номеру (3852) 54-84-50 (в будни с 9:00 до 12:00 часов).

Ранее сообщалось, что в Барнауле проведут бесплатные юридические консультации для родителей и детей.