Барнаульцы смогут пользоваться мессенджерами при отрицательном балансе.

Для создания новых тарифов «МегаФон» проанализировал пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет. Так оператору удалось учесть наиболее актуальные требования современных людей к услугам связи.
В линейке пять основных и два премиальных тарифных плана. Пакеты ориентированы на разные типы потребления услуг связи:
- минимальный набор услуг для тех, кто редко звонит и сидит в интернете (пакет «Минимум»),
- для тех, кто больше звонит («Звонки»),
- для тех, кто сидит в интернете («Интернет»),
- кому нужны и интернет, и звонки («Все»),
- для тех, кто потребляет много услуг связи — с безлимитным интернетом и большими пакетами минут («Максимум», VIP, «Премиум»).
В тарифы VIP и «Премиум» включены один и два дня бесплатного общения в роуминге в месяц соответственно.
Условия, актуальные для каждого абонента в 2020 году, включены во все тарифы.
Во-первых, доступ в мессенджеры сохраняется на месяц даже при отрицательном балансе. Опция распространяется на все популярные сервисы обмена сообщениями — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat.
Во-вторых, оплаченные гигабайты отправляются в «Копилку» и хранятся там бессрочно — их можно использовать в те месяцы, когда вы выходите за лимиты пакета. Это удобно, потому что потребление трафика различается от месяца к месяцу.
«Лишними» гигабайтами можно поделиться с близкими — тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости.
В-третьих, в тарифы автоматически встроена защита от нежелательных подписок. Прежде чем «одобрить» подписку, система оператора с помощью Push-уведомления спросит у абонента, действительно ли он этого хочет.
Приятный бонус — пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов. Мобильный трафик при просмотре «МегаФон ТВ» не расходуется.
Геворк Вермишян,
генеральный директор «МегаФона»:
— Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи.
Перейти на новый тариф можно самостоятельно в личном кабинете «МегаФона» или с помощью консультантов в салонах связи. SIM-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине «МегаФона» или на партнерских площадках.
Затем удаленно зарегистрироваться в приложении «МегаФона», выбрать любой тарифный план и сразу начать пользоваться услугами связи. Подробнее условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.