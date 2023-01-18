Барнаульцы снова пожаловались на свободно разгуливающую стаю бездомных собак

На кадрах заметно, как стая из шести собак бегает по садоводству «Дружный». Причем судя по движениям, псы агрессивны.
Также видно, как в один момент собаки нападают на одну из них. Непонятно, играют они или дерутся.
Жильцы СНТ обратились в «Ласку». Те приехали, животных не увидели и сказали, что больше не приедут.
«Как с собаками бороться? Они за последний месяц загрызли двух кошек и одну собаку! Не дай бог кинутся на человека!», — спрашивает житель «Дружного».
Ранее стая из 18 огромных и злых собак запугала жителей Бийска.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!