Барнаульцы снова пожаловались на свободно разгуливающую стаю бездомных собак

На этот раз бездомных псов заметили в СНТ «Дружный». Запись с видеокамеры от 16 января опубликовали в «Инцидент Барнаул».

На кадрах заметно, как стая из шести собак бегает по садоводству «Дружный». Причем судя по движениям, псы агрессивны.

Также видно, как в один момент собаки нападают на одну из них. Непонятно, играют они или дерутся.

Жильцы СНТ обратились в «Ласку». Те приехали, животных не увидели и сказали, что больше не приедут.

Бездомные собаки в «Дружном». «Инцидент Барнаул».

«Как с собаками бороться? Они за последний месяц загрызли двух кошек и одну собаку! Не дай бог кинутся на человека!», — спрашивает житель «Дружного».

Ранее стая из 18 огромных и злых собак запугала жителей Бийска.