18 января
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Жизнь

Барнаульцы снова пожаловались на свободно разгуливающую стаю бездомных собак

На этот раз бездомных псов заметили в СНТ «Дружный». Запись с видеокамеры от 16 января опубликовали в «Инцидент Барнаул».

Бездомные собаки в "Дружном".
Бездомные собаки в "Дружном".
"Инцидент Барнаул".

На кадрах заметно, как стая из шести собак бегает по садоводству «Дружный». Причем судя по движениям, псы агрессивны.

Также видно, как в один момент собаки нападают на одну из них. Непонятно, играют они или дерутся.

Жильцы СНТ обратились в «Ласку». Те приехали, животных не увидели и сказали, что больше не приедут.

Бездомные собаки в &quot;Дружном&quot;.
Бездомные собаки в «Дружном».
«Инцидент Барнаул».

«Как с собаками бороться? Они за последний месяц загрызли двух кошек и одну собаку! Не дай бог кинутся на человека!», — спрашивает житель «Дружного».

Ранее стая из 18 огромных и злых собак запугала жителей Бийска.

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