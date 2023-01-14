Стая из 18 огромных и злых собак запугала жителей Бийска

Стая из 18 собак пугает бийчан, сообщают в паблике « Инцидент Бийск ». Очевидцы из дома по ул. Советская, 213 сфотографировали животных.

Горожане рассказывают, что им страшно выходить из машин, потому что собаки бегают кругами и лают.

Люди боятся, что животные могут напасть.

«Не отпугивают их даже проезжающие мимо машины. Страшно просто за детей», — написали очевидцы.

Ранее в Барнауле алабай загрыз 58-летнюю женщину, которая была известным врачом в городе. Трагедия произошла на ул. Боровой. Очевидцы рассказали, что погибшая часто подкармливала собаку.

По словам очевидцев, у женщины было множество укусов, в том числе перекушена аорта.