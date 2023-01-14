14 января
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Жизнь

Стая из 18 огромных и злых собак запугала жителей Бийска

Стая из 18 собак пугает бийчан, сообщают в паблике «Инцидент Бийск». Очевидцы из дома по ул. Советская, 213 сфотографировали животных.

Стая собак.
Стая собак.
"Инцидент Бийск".

Горожане рассказывают, что им страшно выходить из машин, потому что собаки бегают кругами и лают.

Люди боятся, что животные могут напасть.

«Не отпугивают их даже проезжающие мимо машины. Страшно просто за детей», — написали очевидцы.

Ранее в Барнауле алабай загрыз 58-летнюю женщину, которая была известным врачом в городе. Трагедия произошла на ул. Боровой. Очевидцы рассказали, что погибшая часто подкармливала собаку.

По словам очевидцев, у женщины было множество укусов, в том числе перекушена аорта.

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