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Жизнь

Барнаульцы снова сообщают о неисправности белорусских трамваев

Новые трамваи еще не вышли на линию, но уже получили значительные повреждения, сообщает "Инцидент Барнаул".

Повреждение на новом трамвае
Повреждение на новом трамвае
"Инцидент Барнаул"

Очевидцы сообщают, что один из новых вагонов стоит на ремонте, а остальные шесть — на улице, вмерзшие в лед.

Сейчас еще один вагон оказался испорчен — повредилось электрооборудование.

В комментариях пользователи шутят, что к новым трамваям Барнаул пока не готов. Кто-то обвиняет в происходящем власть, а кто-то уже не хочет обсуждать тему новых трамваев.

Ранее стало известно, что три трамвая выйдут на линию 1 февраля, остальные семь присоединятся к середине месяца.

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