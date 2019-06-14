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14 июня 20°C

Барнаульцы сняли «огненный» закат

13 июня жители Барнаула сфотографировали яркий закат и поделились этими снимками в Instagram.

Закат в Барнауле.
Закат в Барнауле.
www.instagram.com/anatolevna_0212

Небо в этот вечер было оранжево-малиновым и походило на огонь.

«Это что-то невероятное», «Просто красивый закат в Барнауле», — пишут жители города в соцсетях

Напомним, «красное небо» сняли вечером 12 июня жители Горно-Алтайска.

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