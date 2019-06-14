Барнаульцы сняли «огненный» закат

Небо в этот вечер было оранжево-малиновым и походило на огонь.
«Это что-то невероятное», «Просто красивый закат в Барнауле», — пишут жители города в соцсетях
Напомним, «красное небо» сняли вечером 12 июня жители Горно-Алтайска.
13 июня жители Барнаула сфотографировали яркий закат и поделились этими снимками в Instagram.
Небо в этот вечер было оранжево-малиновым и походило на огонь.
«Это что-то невероятное», «Просто красивый закат в Барнауле», — пишут жители города в соцсетях
Напомним, «красное небо» сняли вечером 12 июня жители Горно-Алтайска.
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