2 мая
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Жизнь

Барнаульцы собрались на набережной, чтобы полюбоваться замечательным фейерверком

1 мая жители Барнаула собрались на городской набережной и в Нагорном парке, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком.

Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Салют запустили в 22:00 с акватории Оби — баржа с заряженными батареями ждала своего часа после парада кораблей.

Салют был посвящен присвоению городу звания «Город трудовой доблести».

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