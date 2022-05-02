Барнаульцы собрались на набережной, чтобы полюбоваться замечательным фейерверком

Салют запустили в 22:00 с акватории Оби — баржа с заряженными батареями ждала своего часа после парада кораблей.
Салют был посвящен присвоению городу звания «Город трудовой доблести».
1 мая жители Барнаула собрались на городской набережной и в Нагорном парке, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком.
Салют запустили в 22:00 с акватории Оби — баржа с заряженными батареями ждала своего часа после парада кораблей.
Салют был посвящен присвоению городу звания «Город трудовой доблести».
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