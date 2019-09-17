Барнаульцы стали чаще выбирать профессии водителя, сварщика и грузчика

В первой половине 2019 года жителей Барнаула больше всего интересовали профессии водителя, грузчика и сварщика, подсчитали аналитики «Авито», проанализировав поисковые запросы на сайте.

Жители Барнаула в первой половине 2019 года чаще всего искали профессию водителя — она оказалась на первой строчке рейтинга востребованных профессий. Далее идут: грузчик, сварщик, разнорабочий и электрик.

Такая тенденция наблюдается по всей стране. Жители крупных городов чаще заинтересованы в вакансиях водителей. Эта специальность оказалась на первом месте в 19 регионах. В Москве и Воронеже лидирует профессия администратора, в Самаре — грузчика, а в Саратове — уборщицы.

При этом россияне стали намного чаще интересоваться работой с ежедневно оплатой. «Работа на дому» так же популярна, но количество запросов за прошедший год сократилось на 10%.