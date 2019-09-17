Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 сентября 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы стали чаще выбирать профессии водителя, сварщика и грузчика

В первой половине 2019 года жителей Барнаула больше всего интересовали профессии водителя, грузчика и сварщика, подсчитали аналитики «Авито», проанализировав поисковые запросы на сайте.

Сварка, резак.
Сварка, резак.
СС0

Жители Барнаула в первой половине 2019 года чаще всего искали профессию водителя — она оказалась на первой строчке рейтинга востребованных профессий. Далее идут: грузчик, сварщик, разнорабочий и электрик.

Такая тенденция наблюдается по всей стране. Жители крупных городов чаще заинтересованы в вакансиях водителей. Эта специальность оказалась на первом месте в 19 регионах. В Москве и Воронеже лидирует профессия администратора, в Самаре — грузчика, а в Саратове — уборщицы.

При этом россияне стали намного чаще интересоваться работой с ежедневно оплатой. «Работа на дому» так же популярна, но количество запросов за прошедший год сократилось на 10%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость