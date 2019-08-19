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Жизнь

В Барнауле стало шумнее

Эксперты составили рейтинг из 200 городов России по уровню шума. Барнаул расположился на 62 позиции, узнал Domofond.ru. По сравнению с опросом прошлого года, показатель тишины несколько уменьшился.

Недвижимость.
Недвижимость.
Михаил Хаустов

В 2019 году Барнаул получил 6,7 баллов тишины, а годом ранее 7. Бийск, наоборот, прибавил баллы «спокойствия» (+0,2) и сравнялся с краевой столицей. Рубцовск на 102 строчке (6,6 баллов, +0,5).

Респонденты оценивали утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек.

Рейтинг по удовлетворению уровнем шума возглавил Гурьевск (Калининградская область). За ним следует Ейск (Краснодарский край). Замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край).

Самые недовольные шумом жители Киселевска и Ленинск-Кузнецкого (Кемеровская область). На третьем месте подмосковная Электросталь.

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