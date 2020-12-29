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Жизнь

Барнаульцы стали ответственней соблюдать масочный режим

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Барнауле стабилизировалась, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда краевого управления Роспотребнадзора Лариса Зубова. Это произошло благодаря повышению ответственности горожан по соблюдению масочного режима, считают санитарные власти.

Масочный режим. Коронавирус. Новый год.
Масочный режим. Коронавирус. Новый год.
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В Барнауле пока не регистрируются заболевания гриппом, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 34%.

«Такой результат достигнут благодаря проведенной вакцинации населения от гриппа и повышению ответственности горожан по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима», — говорится в сообщении мэрии по итогам заседания городского оперштаба.

Более ответственное отношение к масочному режиму заметили и в транспорте.

«Барнаульцы ответственней стали относится к своему здоровью, регулярные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте показывают, что ситуация меняется в лучшую сторону», — сказал первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.

Пассажиропоток в транспорте по-прежнему снижен на 21%.

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