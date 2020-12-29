Барнаульцы стали ответственней соблюдать масочный режим

В Барнауле пока не регистрируются заболевания гриппом, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 34%.
«Такой результат достигнут благодаря проведенной вакцинации населения от гриппа и повышению ответственности горожан по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима», — говорится в сообщении мэрии по итогам заседания городского оперштаба.
Более ответственное отношение к масочному режиму заметили и в транспорте.
«Барнаульцы ответственней стали относится к своему здоровью, регулярные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте показывают, что ситуация меняется в лучшую сторону», — сказал первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.
Пассажиропоток в транспорте по-прежнему снижен на 21%.