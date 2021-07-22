Барнаульцы стали ценить удаленку больше, чем высокую зарплату

Большинство барнаульцев, которые приняли участие в опросе исследовательского центра сервиса Зарплата.ру , при выборе работы первым делом обращают внимание на возможность трудиться удаленно.

Ранее, по данным исследований, самым важным фактором был высокий уровень дохода. В ковидное время приоритеты поменялись: на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате.

При выборе работы почти половина барнаульцев (44%) указывают желание работать удаленно либо бывать в офисе пару дней в неделю.

На высокую зарплату ориентируются 42% опрошенных, для 40% важна стабильность компании, для 31% карьерный рост, 26% хотят работать под руководством адекватного начальства в нетоксичном коллективе.

20% придают значение удаленности работы от дома и транспортной доступности.

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

Аналитики добавили, что удаленка стала важнейшим фактором для соискателей старше 34 лет. Среди опрошенных до 25 лет главным остается все-таки финансовый аспект.

Компенсация за удаленку

Отметим, что юридически удаленная работа закреплена в законе от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»

Если сотрудник использует собственное или арендованное имущество, работодатель должен выплатить ему компенсацию (ст. 312.6 ТК РФ).

Неначисление компенсации может быть расценено как невыплата зарплаты со всеми вытекающими последствиями.