Барнаульцы стали ценить удаленку больше, чем высокую зарплату

Ранее, по данным исследований, самым важным фактором был высокий уровень дохода. В ковидное время приоритеты поменялись: на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате.
При выборе работы почти половина барнаульцев (44%) указывают желание работать удаленно либо бывать в офисе пару дней в неделю.
На высокую зарплату ориентируются 42% опрошенных, для 40% важна стабильность компании, для 31% карьерный рост, 26% хотят работать под руководством адекватного начальства в нетоксичном коллективе.
20% придают значение удаленности работы от дома и транспортной доступности.
Аналитики добавили, что удаленка стала важнейшим фактором для соискателей старше 34 лет. Среди опрошенных до 25 лет главным остается все-таки финансовый аспект.
Компенсация за удаленку
Отметим, что юридически удаленная работа закреплена в законе
Если сотрудник использует собственное или арендованное имущество, работодатель должен выплатить ему компенсацию (ст. 312.6 ТК РФ).
Неначисление компенсации может быть расценено как невыплата зарплаты со всеми вытекающими последствиями.