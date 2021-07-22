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Жизнь

Барнаульцы стали ценить удаленку больше, чем высокую зарплату

Большинство барнаульцев, которые приняли участие в опросе исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, при выборе работы первым делом обращают внимание на возможность трудиться удаленно.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

Ранее, по данным исследований, самым важным фактором был высокий уровень дохода. В ковидное время приоритеты поменялись: на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате.

При выборе работы почти половина барнаульцев (44%) указывают желание работать удаленно либо бывать в офисе пару дней в неделю.

На высокую зарплату ориентируются 42% опрошенных, для 40% важна стабильность компании, для 31% карьерный рост, 26% хотят работать под руководством адекватного начальства в нетоксичном коллективе.

20% придают значение удаленности работы от дома и транспортной доступности.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Аналитики добавили, что удаленка стала важнейшим фактором для соискателей старше 34 лет. Среди опрошенных до 25 лет главным остается все-таки финансовый аспект.

Компенсация за удаленку

Отметим, что юридически удаленная работа закреплена в законе от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»

Если сотрудник использует собственное или арендованное имущество, работодатель должен выплатить ему компенсацию (ст. 312.6 ТК РФ).

Неначисление компенсации может быть расценено как невыплата зарплаты со всеми вытекающими последствиями.

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