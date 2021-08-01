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Жизнь

Барнаульцы устали от ям во дворе и сами их засыпали

Жители дома по адресу Шукшина, 2 самостоятельно отремонтировали дорогу во дворе, пишет Barnaul 22.

Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
Ямочный ремонт. Холодный асфальт.
barnaul.org

Инициативные автомобилисты взяли в руки лопаты и вибротрамбовки и засыпали ямы. Сделали они это после «безрезультатных переговоров с ДЭЗ 1», пишут в сообществе.

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