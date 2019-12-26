Жители Алтайского края увидят последнее солнечное затмение уходящего года

Последнее солнечное затмение 2019 года пройдет 26 декабря, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на Московский планетарий. Но не всем россиянам повезет его увидеть.

Максимальная фаза затмения начнется в 12:17 и продлится 3 минуты 40 секунд. В этот момент Луна прикроет солнечный диск, оставив на виду лишь тонкий светящийся ободок. Спутник сейчас находится слишком далеко от Земли и не сможет полностью закрыть Солнце.

Эти кольцеобразные фазы затмения россиянам не удастся увидеть. Частные фазы будут видны на крайнем юго-востоке Европейской части России на восходе. Жители юга Сибири, в том числе Алтайского края, увидят, как Луна покрывает 3% солнечного диска. На этой территории затмение достигнет максимума в 11:36 местного времени. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца. Лучше всего рассмотрят затмение жители Дагестана. Оно начнется в 10:36, а завершится в 13:56.

Наблюдать любое солнечное затмение нужно в специальные солнцезащитные фильтры, чтобы не повредить зрение.