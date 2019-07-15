Барнаульцы узрели теорию заговора в пожелтевших деревьях

Барнаулец заметил опавшие листья в районе около ТЦ «Гулливер».
О таких же пожелтевших деревьях рассказали и жители других районов.
«Деревья чем-то поражены, желтые листья на деревьях и под ними все усыпано, но поражены деревья как-то частями, как будто кто облил кислотой, деревья не одного вида, а разных. Позвонила маме в Топчихинский район, и она заметила тоже самое… Что происходит? То пчелы гибнут массово, а теперь вот и деревья…», — недоумевает одна из подписчиц сообщества.
У нее нашлись единомышленники. Так, другая подписчица предполагает, что «был какой-то выброс».
«На саду половина деревьев просто засыхают, даже не прихотливая вишня, груша, слива, яблони, такое ощущение что как действительно чем-то облили и отравили. Ничего не понимаем. У многих я слышала такое в этом году. Так же как и пчелы… Что-то завезли в Алтайский край, и распылили», — пишет она.
В споре возникла даже причина смещения оси Земли, «не хватает только теории о массонах, заговоре США и т.д.», — добавляет комментатор.
На самом деле уже не первый год листья на деревьях желтеют рано в том числе из-за жаркой погоды и недостатка влаги.
«В этом сезоне май стоял сухой полностью, в июне были локальные дожди, но этого недостаточно. За июль ни разу дождя не было. А жара стоит. Вот деревья и скидывают лишнюю листву. И дождь нужен не ливень который сливается в ближайшую канаву ручьём, а капельный. Только он качественно и глубоко поливает почву… Ко всему прочему в городе из-под деревьев убрана листва которая сохраняет влагу подольше», — пишет другой барнаулец.