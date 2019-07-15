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15 июля 26°C

Барнаульцы узрели теорию заговора в пожелтевших деревьях

Жители Алтайского края удивились пожелтевшими листьями на деревьях. Кто-то заподозрил, что растения могут быть чем-то поражены, но на самом деле листья выгорели от жары. Фотографии «ранней июльской осени» опубликовали в группе Barnaul22.

Осень.
Осень.
СС0

Барнаулец заметил опавшие листья в районе около ТЦ «Гулливер».

О таких же пожелтевших деревьях рассказали и жители других районов.

«Деревья чем-то поражены, желтые листья на деревьях и под ними все усыпано, но поражены деревья как-то частями, как будто кто облил кислотой, деревья не одного вида, а разных. Позвонила маме в Топчихинский район, и она заметила тоже самое… Что происходит? То пчелы гибнут массово, а теперь вот и деревья…», — недоумевает одна из подписчиц сообщества.

У нее нашлись единомышленники. Так, другая подписчица предполагает, что «был какой-то выброс».

«На саду половина деревьев просто засыхают, даже не прихотливая вишня, груша, слива, яблони, такое ощущение что как действительно чем-то облили и отравили. Ничего не понимаем. У многих я слышала такое в этом году. Так же как и пчелы… Что-то завезли в Алтайский край, и распылили», — пишет она.

В споре возникла даже причина смещения оси Земли, «не хватает только теории о массонах, заговоре США и т.д.», — добавляет комментатор.

На самом деле уже не первый год листья на деревьях желтеют рано в том числе из-за жаркой погоды и недостатка влаги.

«В этом сезоне май стоял сухой полностью, в июне были локальные дожди, но этого недостаточно. За июль ни разу дождя не было. А жара стоит. Вот деревья и скидывают лишнюю листву. И дождь нужен не ливень который сливается в ближайшую канаву ручьём, а капельный. Только он качественно и глубоко поливает почву… Ко всему прочему в городе из-под деревьев убрана листва которая сохраняет влагу подольше», — пишет другой барнаулец.

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