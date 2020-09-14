Барнаульцы в масках кинулись скупать со скидками овощи, молочку и колбасу

Сезон традиционных осенних ярмарок открыли 12 сентября в Барнауле. Ажиотаж оказался неимоверным. Только за один день торговцы продали овощей, молочки и мясных продуктов на сумму более 10 млн рублей. И это при том, что цены на продовольствие были существенно снижены.

Первая осенняя ярмарка в Барнауле в 2020 году.

Продовольственные ярмарки одновременно работали на восьми площадках Барнаула. Здесь можно было купить овощи, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, хлеб и сладости, круп и сахар, мед, а также саженцы и семена.

Разница цен на отдельные виды продукции на ярмарке, в сравнении с торговыми сетями, колебалась от 20% до 34%, связано это прежде всего с минимальной наценкой производителя.

Всего свою продукцию на первой осенней ярмарке «Сделано в Барнауле» представили 92 предприятия.

Общий товарооборот ярмарки составил 10,2 млн рублей. Больше всего люди покупатели овощи и фрукты (на общую сумму 2,2 млн рублей), колбасы и мясные деликатесы (1,7 млн рублей), молочную продукцию (1,4 млн рублей).

Евгений Ноздрачев,

председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула:

Это первая осенняя ярмарка в текущем году и мы ее организовали с соблюдением строгого санитарного режима. Каждый предприниматель предусмотрел наличие защитных масок и перчаток у продавцов, санитайзера для обработки рук, а также элементов защиты продукции от прямого контакта с потребителями. Кроме того, посетители без маски не обслуживались.

Следующие продовольственные ярмарки «Сделано в Барнауле» состоятся в День города, 19 сентября.