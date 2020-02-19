Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым

В 2020 году барнаульцы на подарки любимым потратили более 11 млн рублей — на 64% больше, чем годом ранее. ВТБ проанализировал безналичные платежи, совершенные 13,14 и 15 февраля. В исследовании учитывались транзакции в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк ВТБ. Почти в два раза больше, чем в прошлом году, составили затраты на покупку цветов. На 60% вырос объем средств, оплаченных за романтические ужины в ресторанах и барах. Объем трат на сувениры вырос в три раза.

Охотнее всего жители краевой столицы приглашали любимых в рестораны и бары: через терминалы ВТБ оплачено 27,5 тысяч посещений. Общий объем трат в этом сегменте превысил 9,5 млн рублей.

На втором месте по объему праздничных трат — цветочные магазины. Жители Барнаула приобрели 1100 букетов на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. Средняя сумма, потраченная на один букет, составляет, как и годом ранее, около тысячи рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили около 500 тысяч рублей. Средний чек в этой категории не превышает 500 рублей, по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился почти вдвое.

В целом по России наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16−17% — в ресторанах и магазинах цветов. При этом пиковую активность россияне показали в субботу, когда доля операций заняла до половины от всех данных за выходные.

Алексей Киричек,

вице-президент , руководитель департамента эквайринга ВТБ:

В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны.

Банк ВТБ (ПАО)