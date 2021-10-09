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Жизнь

Барнаульцы выбирают имя для обворожительной рыси

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» предложил горожанам придумать имя для рыси.

Рысь.
Рысь.
https://vk.com/zoo_22

«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», — пишут сотрудники «Лесной сказки» в соцсетях.

Барнаульцы предложили массу вариантов для очаровательной девочки: Злата, Ириска, Милаша, Айвори, Ассоль (Ася), Герда, Марфа, Бия и даже Россия.

Судя по комментариям, больше всего людям пришлось по душе имя Злата. Оно подходит под золотистую шубку.

«Вот на нее имя Злата больше всех идет. Звучно и кратко. И ласковых форм множество. Златушка, Златинка, Золотушка», — пишут под постом.

Еще в июле зоопарк показывал видео с маленькими котятами.

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